El contenido viral hará que tu blog sea exitoso, pero por una razón, todos los comienzos son duros y nos hacemos ver que no hay futuro en lo que nos planteamos, la razón es bastante simple, la pura inexperiencia. Sobre todo cuando comenzamos nuevos en el área web donde sentimos que estamos nadando en aguas turbias, ya sea porque estamos acostumbrados a un ambiente más terrenal, a trabajos terrenales donde el contacto es “face to face” y la dirección nos la ponen al frente. Sin embargo, ¿porque no cambiar?… mejorar, adaptarnos y hasta triunfar. Para esto deberemos dejar de pensar...